Арестович допустил ужесточение порядка мобилизации на Украине

Экс-советник офиса украинского президента Украины Зеленского Алексей Арестович* не отрицает потенциальное ужесточение порядка мобилизации в стране. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистом Василием Головановым, его слова передают РИА Новости .

Арестович заявил, что данное решение является вопросом жизни и смерти для государства, и призвал граждан Украины не строить иллюзий на этот счет. Он также предположил, что украинских работодателей вскоре ждет ограничение в отношении приема на работу граждан, не стоящих на учете в военкомате.

«Придется идти многим, если не всем», — подчеркнул Арестович.

Он также предположил, что в отношении уклонистов будут ужесточаться меры в будущем.

* – внесен в список террористов Росфинмониторинга