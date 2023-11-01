Арестович* представил политическую программу для Украины

Арестович считает, что Украина должна требовать вступления в НАТО по «варианту Киссинджера», который предполагает, что Киев отказывается от идеи вернуть военным путем утраченные территории. По мнению политика, Украина на фронте должна встать в стратегическую оборону и постараться сохранить как можно больше жизней.

В программе из 14 пунктов Арестович предлагает ввести чрезвычайное положение в сфере экономики, энергетики и нацбезопасности. Он видит необходимость в проведении аудита страны авторитетными независимыми экспертами, в реформе налогового и таможенного кодекса.

Арестович, ранее яростный пропагандист Киева, после своей отставки стал последовательным критиком Владимира Зеленского. Эксперты считают, что он сможет выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах президента Украины.

* признан в России террористом и экстремистом