Аналитик указал на то, как США всегда горды тем, что защищают свободу слова, в то время как власти страны поддерживают эту свободу только когда слова резонируют с их политикой. По заявлению Ламеса, Вашингтон из года в год отвергает резолюцию РФ, которая осуждает героизацию нацизма. Аналитик считает, что в США защита свободы слова заключается в постоянном голосовании против российской резолюции.

Аналитик отмечает, что на Украине и в странах Балтии регулярно нарушается свобода слова тех, кто хочет продемонстрировать символы героизма времен социализма. Ламес подчеркнул, что таких людей сажают в тюрьмы и уничтожают памятники героев, спасших мир от нацизма.

Ламес заключил: свобода слова защищается властями США ровно до тех пор, пока правительство согласно с выражаемым мнением. Именно это и является философией США.