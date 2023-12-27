Аргентинский президент созовет референдум, если его реформы отвергнут

Аргентинский президент Хавьер Милей вынесет на референдум свои реформы в случае, если местный парламент проголосует против них. Соответствующее заявление глава государства сделал в беседе с издание La Nación .

Милей открыто заявил, что созовет референдум и вынесет предложенные изменения на суд народу, если аргентинский парламент проголосует против них.

Новоиспеченный аргентинский лидер ранее подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики во всех сферах. Он вступает в силу через несколько дней после подписания президентом, но сначала его должен рассмотреть парламент, за которым остается право вето. Если аргентинский парламент им воспользуется, то это станет первым подобным случаем, когда чрезвычайный декрет будет отвергнут. Тем не менее на время рассмотрения документа, он действует.