В минувшее воскресенье, 22 октября, Аргентина выбирала президента страны. Как свидетельствуют предварительные итоги голосования, предстоит второй тур выборов.

После подсчёта 78,5% голосов аргентинских избирателей на выборах будущего главы латиноамериканского государства лидирует представитель правящей партии Аргентины Серхио Масса (35,90%), являющийся условно пророссийским политиком, выступающим за дальнейшее участие страны в клубе стран-членов БРИКС+.

Через две недели Масса будет соперничать во втором туре с прозападным ультралибералом Милеем (30,51%), который провозгласил курс на выход Аргентины из БРИКС+).