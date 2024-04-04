Архив: НАТО в 1992 году заверяло, что не станет вмешиваться в дела РФ и СНГ

После распада Советского союза, Североатлантический альянс уверял российское руководство в том, что у него нет планов вмешиваться во внутренние дела РФ и СНГ. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости со ссылкой на опубликованную запись разговора экс-генсека НАТО Манфреда Вернера с экс-председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым, произошедшего в 1992 году.

Сообщается, что запись была опубликована архивом нацбезопасности Соединенных Штатов. Из нее стало известно, что Вернер заверял Хасбулатова в том, что НАТО не станет вмешиваться во внутренние дела РФ и остальных независимых стран, находящихся в составе СНГ.

Известно, что данная встреча произошла в феврале 1992 года, когда Вернер наносил визит в российскую столицу для обсуждения безопасности в Европе и сотрудничества альянса с РФ.

В том же разговоре экс-генсек отметил важность процветания и стабильности России. Он подчеркнул, что НАТО заинтересовано в процветании РФ.

Более того, Вернер тогда выражал заинтересованность в выстраивании взаимоотношений НАТО с Россией и добавил, что альянсу была бы выгодна стабильность в РФ, так как это бы способствовало безопасности европейского региона и всего мира.