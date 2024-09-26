Армения и Азербайджан подготовят мирное соглашение в кратчайшие сроки

Ереван и Баку работают над условиями, которые помогут заключить мирное соглашение. Как пишет РИА Новости со ссылкой на азербайджанский МИД, договоренности подготовят в кратчайшие сроки.

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщает, что работает совместно с Арменией над мирным договором. Стороны обсуждают детали и условия, на которых договоренности станут возможными.

Как отмечает ведомство, Баку и Ереван уже договорились о дополнительных усилиях, которые позволят в кратчайшие сроки провести работу над мирным соглашением.

Эксперты, опрошенные РБК, считают, что Армения и Азербайджан не подпишут мирное соглашение до конца 2024 года. Одной из причин считают проблемы с коммуникацией, обострения на границы. С 2020 по 2022 год таких договоренностей было четыре.

Ранее сообщалось, что Эрдоган подарил Пашиняну свою книгу «Более справедливый мир возможен» с автографом.