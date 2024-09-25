Эрдоган подарил Пашиняну свою книгу «Более справедливый мир возможен» с автографом

Лидеры Турции и Армении обсудили пути к установлению мира. Соответствующая информация появилась на сайте Эрдогана.

Во время встречи в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преподнес премьер-министру Армении Николу Пашиняну книгу «Более справедливый мир возможен».

В ходе переговоров турецкий и армянский лидеры обсудили конкретные шаги по установлению мира и развитию сотрудничества. Эрдоган выразил поддержку идее постоянного мира между Азербайджаном и Арменией, а также заявил о «значительном прогрессе» в нормализации отношений Турции и Армении без предварительных условий.

Пашинян в свою очередь рассказал о «Перекрестке мира», нацеленном на восстановление коммуникаций и экономических связей сразу между несколькими странами.

Ранее Эрдоган дал обещание Зеленскому по прекращению огня на Украине и зерновой сделке.