Армения передумала арестовывать Путина по запросу МУС, отозвав подпись с декларации совета Европы

Армения отозвала свою подпись с поддерживающей арест президента России Владимира Путина декларации, которую 6 сентября подписали большинство стран Запада. Это приводится в финальной версии опубликованного на сайте Совета Европы документа.

Напомним, в марте прошлого года непризнанный в России МУС вынес ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В Москве не раз указывали, что любые решения МУС не имеют никакой юридической силы.

«Список государств, поддержавших декларацию: Литва, Латвия, Эстония, Австрия, Румыния, Хорватия, Швеция, Финляндия и другие страны», — указано в документе.

В свою очередь, как пишет Auroranews, виза Армении присутствовала в первоначальном проекте декларации, отсутствует. Официальный Ереван не стал комментировать свое решение отозвать подпись с документа, отмечает издание.

«В декларации призывают создать специальный трибунал по преступлениям против Украины, а также перечислены ордеры на арест Путина, секретаря Совбеза Сергея Шойгу, детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой и других политических лиц», — указывается в материале.

Ранее сообщалось, что Монголия, которая ратифицировала Римский статут и которая, по идее, должна была арестовать Путина, как только он прилетел в столицу Улан-Батор, отказалась это делать.