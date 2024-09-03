Украины пригрозила «наказать» Монголию за визит Путина

Монголии грозят серьезные последствия за отказ арестовать президента России Владимира Путина при посещении этой страны. Что идет вразрез с взятыми Улан-Батором на себя обязательствами при верификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

Напомним, в марте прошлого года непризнанный в России МУС вынес ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В Москве не раз указывали, что любые решения МУС не имеют никакой юридической силы. Монголия, которая ратифицировала Римский статут и которая, по идее, должна была арестовать Путина, как только он прилетел в столицу Улан-Батор, отказалась это делать.

Как заявил на своей странице в социальной сети X официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, Киев со своими союзниками уже готовят ряд рестрикционных мер против монгольских властей за отказ взять Путина под стражу.

«Отказ правительства Монголии исполнить выданный МУС ордер на арест Путина — это тяжелый удар по Международному уголовному суд. <…> Мы будет вести работу с партнерами, чтобы обеспечить последствия для Улан-Батора», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит Владимира Путина в Монголию готовился максимально тщательно с точки зрения безопасности первого лица страны, поэтому Кремль по поводу задержания главы государства не беспокоится.

2 сентября Владимир Путин прилетел в Улан-Батор.