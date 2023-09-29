Армения подала в суд ООН на Азербайджан по делу о расовой дискриминации

Международный суд ООН в Гааге получил иск от Армении против Азербайджана о конвенции о расовой дискриминации из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу, 29 сентября. Ереван просит принять временные меры в отношении Баку.

«Республика Армения, ссылаясь на статью 41 статута и статьи 73 регламента суда, вчера подала в суд запрос на указание временных мер, «для сохранения и защиты прав, закрепленных в международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», – следует из сообщения Международного суда.

Ранее пресс-секретарь армянского правительства Назели Багдасарян сообщила, что в Армению из Нагорного Карабаха прибыло почти 100 тысяч человек. По ее словам, мост Хакари, который является началом Лачинского коридора, пересекли 20 892 транспортных средств.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» по установлению конституционного режима в Нагорном Карабахе. Цель операции – вытеснение из региона армянских военных. Как утверждал Ереван, армянских солдат на территории региона нет, а действия Баку в Армении назвали агрессией.

Нагорный Карабах расположен в восточной части Армянского нагорья. Этнический конфликт в регионе начался давно – еще после распада СССР. Армянский народ, проживающий на территории Карабаха, считал его независимым и придерживался намерения воссоединиться с Арменией. Азербайджан же, наоборот, считал территорию исторически своей.

В мае 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, но при условии, что в регионе будут соблюдаться права армянского народа.

Ранее пограничники Азербайджана задержали бывшего государственного министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна при попытке попасть в Армению.