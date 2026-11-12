В ноябре за неправильную парковку во дворах в Подмосковье выписали штрафы на ₽7,1 млн

В Подмосковье с начала ноября за нарушения правил парковки во дворах оштрафовали около 1,5 тыс. автовладельцев. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Всего с начала месяца через приложение «Народный инспектор» поступило 2 233 обращения. В результате 1 488 водителей оштрафовали более чем на ₽7,1 млн.

В частности, были зафиксированы 1 436 случаев парковки автомобилей на участках с зелеными насаждениями, 51 случай размещения машин на путях проездах спецтехники и один случай сброса мусора вне контейнерных площадок.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о выполнении плана благоустройства дворов.