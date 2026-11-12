В ДНР задержали подозреваемого в убийстве родителей, чьи тела нашли в морозилке

Ирина Волк: сына жестоко убитых пенсионеров из Ростова поймали в Макеевке

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

В Макеевке задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве пожилых родителей, чьи тела обнаружили в морозильной камере в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает интернет-издание «Ямал-Медиа».

По данным ведомства, беглеца вычислили сотрудники полиции ДНР. В скором времени его передадут правоохранителям Ростовской области — им предстоит провести следственные действия.

История всплыла после того, как пропали супруги Шатиловы — 74-летний мужчина и его 73-летняя жена. Пенсионеры перестали выходить на связь еще в конце сентября, и дозвониться до них родственники не смогли.

Сын погибших поначалу рассказывал знакомым, будто родители уехали отдыхать в Крым. Версия не вызвала подозрений: пожилые люди действительно часто бывали на полуострове. Но позже мужчина сам указал, где искать пенсионеров — в квартире на улице Орбитальной. Там стражи порядка и наткнулись на останки супругов в домашней морозильной камере.

Известно, что задержанный трудился водителем и был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в сфере грузоперевозок. СМИ также писали, что около десяти лет назад его якобы разыскивали по подозрению в убийстве тещи: тогда речь шла о предполагаемом удушении женщины на кладбище в Аксайском районе.

Следствию предстоит выяснить обстоятельства гибели пенсионеров, установить мотивы и проверить возможную связь с прошлым уголовным эпизодом.

Ранее сообщалось, что 24-летний житель Польши убил своих родителей и сестру, а после открыл стрельбу по прохожим на главной площади Кракова.

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