В Реутове пройдет Единый день диспансеризации

Жителей Реутова пригласили на Единый день диспансеризации в субботу, 14 ноября. Обследование можно пройти с 09:00 до 14:00 в городской поликлинике № 1 (улица Гагарина, 4) и с 09:00 до 15:00 в городской поликлинике № 2 (Юбилейный проспект, 80), сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Ждем реутовчан на обследование. Диспансеризация — это инвестиция здоровье. Каждый анализ, каждый осмотр — это не формальность, а строчка в договоре с самим собой: я важен, мое здоровье важно. Для точных результатов лучше прийти натощак», — поделился заведующий городской поликлиники № 2 Александр Пахомов.

При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС Московской области. Для прохождения обследования нужно быть прикрепленным к одной из поликлиник в городском округе Реутов.

Помимо этого, диспансеризацию можно пройти в городских поликлиниках Реутова в будние дни, с 08:00 до 20:00, в том числе и по записи.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.