Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на пресс-конференции в Ереване о подаче заявки на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Он подчеркнул, что стремление к членству в ШОС соответствует стратегии Армении по поддержанию сбалансированной внешней политики. По словам премьер-министра, правительство продолжит работу в этом направлении. Он также заметил, что Армения уже является партнером ШОС и решение о вступлении не было спонтанным.

Пашинян отметил, что данный шаг обусловлен текущими структурными преобразованиями в организации. Премьер-министр выразил стремление Армении к дальнейшему проведению взвешенной внешней политики, предполагающей развитие партнерских отношений со всеми странами, независимо от их географического положения.

Ранее сообщалось, что Карапетян призвал народ объединиться против антинациональной политики Армении.