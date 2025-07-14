Карапетян анонсировал создание новой политической силы в Армении

Бизнесмен Самвел Карапетян, находящийся под стражей, заявил о планах по формированию новой политической организации в Армении. Он отметил, что прошедший в Ереване 4 июля митинг его сторонников стал свидетельством опасений властей перед народом, верящим в свою мощь.

В своем сообщении в социальных сетях Карапетян выразил благодарность десяткам тысяч сограждан, проявившим гражданскую позицию в указанный день, а также всем, кто оказывает ему поддержку.

Он подчеркнул, что его недавнее заявление вызвало много обсуждений, но появились интерпретации, искажающие реальность. По его мнению, он достаточно ясно дал понять, что будет создана совершенно новая политическая сила.

Карапетян подчеркнул свое уважение к политическим силам и деятелям, которые противостоят антинациональной политике, проводимой Николом Пашиняном.

Бизнесмен добавил, что у его команды есть собственное представление о том, как построить процветающее будущее для Армении. Они намерены двигаться своим путем, формируя новую команду, но не исключают возможности сотрудничества с единомышленниками в политической сфере.

Карапетян заявил о стремлении объединить народ вокруг справедливых и значимых целей, отвергая искусственное разделение на «черное» и «белое», которое, по его мнению, власть навязывает обществу, тем самым разобщая и ослабляя страну.

Он также отметил, что даже в рядах нынешнего режима есть квалифицированные специалисты, которые не разделяют ценности правящей группы, но не видят выхода из сложившейся ситуации. Карапетян сообщил о начале процесса формирования новой политической команды.

Ранее сообщалось, что в офисе французской правой партии «Национальное объединение» прошли обыски.