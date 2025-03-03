Армения получила $110 млн от USAID для поддержки реформ в 2024 году

В 2024 году Армения получила транш в $110 млн из общего гранта в $250 млн, предоставленного USAID, о чем заявили в Министерстве иностранных дел страны в ответ на письменный запрос агентства Sputnik Армения.

По данным МИД Армении, из выделенных $110 млн $49 млн было направлено на поддержку демократических преобразований.

В рамках этой инициативы были реализованы пять программ: обеспечение законности и защита прав человека ($6,6 млн), повышение эффективности управления ($18,9 млн), содействие политической конкуренции ($8 млн), достижение общественного согласия ($8 млн), поддержка гражданского общества и СМИ ($13,6 млн), а также оказание гуманитарной помощи ($1 млн).

Оставшиеся $60 млн были направлены на укрепление экономической безопасности, включая повышение производительности частного сектора ($29,8 млн), развитие трудовых ресурсов ($3,2 млн) и улучшение энергетической инфраструктуры ($25,8 млн).

Ранее сообщалось, что Федеральная торговая комиссия США займет бывшую штаб-квартиру USAID.