Стало известно, кто разместится в бывшем центральном офисе USAID

Стало известно, что после выселения Агентства США по международному развитию из его центрального офиса освободившиеся помещения займет Федеральная торговая комиссия. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Ведомство по повышению эффективности работы правительства США, которое возглавляет Илон Маск, вынесло решение о том, что освободившуюся штаб-квартиру USAID необходимо занять Федеральной торговой комиссии. Сейчас она находится всего в нескольких кварталах от того здания, которое ей предстоит занять. По мнению сотрудников Маска, такое решение поможет правительству сэкономить $11 млн в качестве арендной платы.

Журналисты напомнили, что предыдущий переезд ФТК 12 лет назад обошелся в круглую сумму. За него пришлось выложить около $75 млн, поэтому в их глазах экономия выглядит очень сомнительной.

Ранее сообщалось, что уволенные сотрудники USAID устроили в Вашингтоне «лежачую» акцию протеста. Таким образом они выразили свое недовольство сокращением финансирования программ по борьбе со СПИДом. Итогом акции стало задержание 20 человек, скандировавших различные лозунги.