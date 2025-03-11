Армения заинтересовалась в сотрудничестве с БРИКС

Глава МИД Мирзоян: Армения заинтересована в получении статуса наблюдателя БРИКС

Политика

Фото: [flickr.com]

Армения хочет понаблюдать за работой БРИКС. Об этом в интервью газете WION заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

По его словам, Ереван хочет понять, какие преимущества может принести сотрудничество со странами организации для страны.

«Да, мы участвовали в работе БРИКС, а также Шанхайской организации сотрудничества. Вы спрашивали о БРИКС, и мы по-прежнему заинтересованы в получении статуса наблюдателя в этой организации и в том, чтобы посмотреть, что такое сотрудничество и этот формат могут принести нашему региону», — отметил Мирзоян.

БРИКС представляет собой международную группу, изначально состоящую из пяти стран — Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Сокращение БРИКС образовано от первых букв названий этих стран.

К моменту проведения XVI саммита БРИКС, который состоялся в октябре 2024 года в Казани, в состав БРИКС вошли еще пять стран — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Эфиопия, Иран и Индонезия.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республике нужна новая конституция.

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