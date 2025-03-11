Армения заинтересовалась в сотрудничестве с БРИКС
Глава МИД Мирзоян: Армения заинтересована в получении статуса наблюдателя БРИКС
Фото: [flickr.com]
Армения хочет понаблюдать за работой БРИКС. Об этом в интервью газете WION заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.
По его словам, Ереван хочет понять, какие преимущества может принести сотрудничество со странами организации для страны.
«Да, мы участвовали в работе БРИКС, а также Шанхайской организации сотрудничества. Вы спрашивали о БРИКС, и мы по-прежнему заинтересованы в получении статуса наблюдателя в этой организации и в том, чтобы посмотреть, что такое сотрудничество и этот формат могут принести нашему региону», — отметил Мирзоян.
БРИКС представляет собой международную группу, изначально состоящую из пяти стран — Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Сокращение БРИКС образовано от первых букв названий этих стран.
К моменту проведения XVI саммита БРИКС, который состоялся в октябре 2024 года в Казани, в состав БРИКС вошли еще пять стран — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Эфиопия, Иран и Индонезия.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республике нужна новая конституция.