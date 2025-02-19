Пашинян заявил, что Армении нужна новая конституция

Премьер Армении Никол Пашинян заявил о том, что стране нужна новая конституция. С таким заявлением он выступил во время обращения к гражданам, пишет издание ТАСС.

По словам Пашиняна, которые приводит издание, принятие новой конституции имеет важное для страны значение – ведь те референдумы, которые были проведены для принятия действующей, нелегитимны. Сейчас же, уверен премьер, целью принятия новой конституции является переход от безгосударственной нации к функционированию государственно-образованного народа.

Напомним, ранее стало известно о том, что бывший лидер армян Карабаха Рубен Варданян, задержанный азербайджанскими силовиками еще в 2023 году, объявил голодовку, которая связана с происходящим судебным фарсом.