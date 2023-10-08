Армия Израиля нанесла удар по командному центру ХАМАС

Израильская армия обороны заявила о нанесении удара по командному центру ХАМАСа, отвечавшую за ракетные системы и командному посту «Исламского джихада». Об этом армия сообщила в своих социальных сетях, передает издание РИА Новости .

В посте сообщается, что авиация ударила по оперативному центру ХАМАС и командному посту террористической организации «Исламского джихада».

Накануне на Израиль было совершено ракетное нападение со стороны группировки ХАМАС. В исламской армии заявили, что по государству было выпущено более 3000 ракет. Сообщается также, что боевики ХАМАС зашли в несколько поселений Израиля.

Премьер израильского государства Биньямин Нетаньяху сообщил, что государство начало войну и о том, что он отдал приказ о проведении широкой мобилизации. Мобилизованы будут даже бойцы из резервов.