Армия по жребию: в Германии нашли компромисс в споре о призыве на военную службу

Правящая коалиция Германии в лице блока ХДС/ХСС и СДПГ преодолела ключевое разногласие по поводу реформы военной службы, договорившись о механизме призыва на случай чрезвычайной ситуации.

Согласно данным медиагруппы RND, компромиссное решение основано на модели выборочной лотереи.

Суть соглашения заключается в следующем: все молодые мужчины по-прежнему будут обязаны заполнять анкеты для военкоматов. Из этого общего числа будет случайным образом, с помощью жеребьёвки, отбираться определённая группа. Эти граждане пройдут углублённое медицинское освидетельствование и собеседование. Если же количество добровольцев для службы в бундесвере окажется недостаточным для выполнения оборонных задач, именно эта отобранная по жребию группа будет призвана на шестимесячную службу в обязательном порядке.

Для запуска этого механизма министру обороны Борису Писториусу (СДПГ) поручено предоставить бундестагу детальные расчёты, определяющие, когда и в каком количестве потребуется призыв новобранцев. Эти данные станут объективным критерием для возможной активации обязательных элементов службы.

Отмечается, что за основу данного подхода частично взята действующая система в Дании. При этом в тексте законопроекта, ранее одобренного правительством, сохраняется положение о праве кабмина с санкции парламента объявить всеобщую мобилизацию в случае, если ситуация с безопасностью потребует стремительного усиления армии, чего нельзя достичь добровольным набором.

Парламентские фракции намерены окончательно утвердить компромисс во вторник. Официальное представление реформы общественности запланировано на среду, а уже в четверг законопроект будет вынесен на первое чтение в бундестаге.

