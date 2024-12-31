Армия России получила финальные в 2024 году эшелоны танков Т-90М и Т-72Б3М

Концерт «Уралвагонзавод» (входит в корпорацию Ростех) объявил о завершении контрактов на поставку ВС РФ танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М в 2024 году, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода.

Отмечается, что военная техника была украшена российским флагом и новогодней елкой.

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине в конструкции танков было внедрено более ста различных изменений, направленных на повышение боеспособности и безопасности. Усовершенствованные машины теперь оснащены сетками против FVP-дронов и резиноармированной защитой, а также дополнительной защитой для корма, двигателя и моторно-трансмиссионного отсека.

Среди новых технологий — средства снижения заметности и системы радиоэлектронной борьбы.

Уточняется, что танк Т-90М «Прорыв» получил модернизированную башню и новый мощный двигатель, что повышает его маневренность на поле боя. Он также оснащен 125-мм пушкой и многоканальным прицелом, что обеспечивает возможность обмена данными с другими машинами в режиме реального времени.

Модернизация танка Т-72Б3М включила в себя установку системы прицеливания нового поколения и телевизионной камеры заднего обзора. Броня этого танка была усилена бортовыми экранами и модулями динамической защиты «Реликт». Новая 125-мм пушка отличается повышенной живучестью ствола.

Также на танке обновили радиостанцию и противопожарное оборудование. Многоканальный прицел наводчика «Сосна-У» добавляет дополнительные возможности для ведения огня, рассказали в УВЗ.

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