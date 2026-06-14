Бывшему президенту Армении помешали покинуть страну

Бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну не позволили покинуть страну, хотя его офис заранее уведомил о трехдневной поездке личного характера. В аэропорту «Звартноц» экс-главе государства без каких-либо пояснений запретили вылет. Об этом заявил руководитель его офиса Баграт Микоян в разговоре с местным Пятым каналом.

Политическое напряжение в Армении нарастает. В воскресенье офис экс-президента Роберта Кочаряна распространил заявление: бывший глава государства планирует выехать из республики на три дня. Поездка, по утверждению администрации, носила личный характер и была запланирована задолго до текущих событий. Уведомление было сделано публично, как пояснили в офисе, чтобы избежать спекуляций и домыслов.

В интервью местному Пятому каналу Баграт Микоян рассказал о том, что произошло в аэропорту «Звартноц». По его словам, случилось ожидаемое, но от этого не менее шокирующее. Кочаряну якобы незаконно, без какого-либо объяснения причин, запретили выезд из страны. При этом, подчеркнул Микоян, о предстоящей поездке власти были уведомлены заранее.

Экс-президент, руководивший Арменией с 1998 по 2008 год, вновь оказался в эпицентре скандала.

Ранее в генеральной прокуратуре Армении заявили о возбуждении уголовного дела против Гагика Царукяна, лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения». Статья — уклонение от уплаты налогов. Царукян считается политическим противником действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Общественное телевидение Армении, ссылаясь на информацию, появившуюся в сети, сообщило, что Царукяну также якобы не позволили покинуть страну.

Ранее сообщалось, что ЦИК Армении обнародовал окончательные итоги выборов в парламент.