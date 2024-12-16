Асад сделал первое заявление после эвакуации из Сирии

Свергнутый президент Сирии Башар Асад заявил, что оставался в Дамаске до утра 8 декабря и покинул Сирию по требованию Москвы.

Соответствующее заявление сирийского лидера опубликовано в телеграм-канале его пресс-службы. Оно стало первым после захвата оппозицией власти в Дамаске.

«В столь критический момент для страны, как сейчас, главным для нас должна быть правдивая информация», — говорится в публикации.

Асад рассказал, что после того, как оппозиция вошла в Дамаск, Асад направился в Латакию, где узнал о падении столицы на российской базе в Хмеймиме. База ВС РФ подверглась тогда атаке дронов, и эвакуация Асада была инициирована именно Москвой.

Он отметил, что не рассматривал возможность ухода в отставку и бегства. Асад покинул страну, когда, как отметил он, армия сдала свои позиции, а институты власти оказались парализованными.

Тем не менее, Асад выразил надежду на восстановление свободы и независимости Сирии, пообещав поделиться подробностями ситуации.

8 декабря вооруженная оппозиция вошла в Дамаск и объявила о свержении власти. Асад уехал из страны, дав указание о передаче власти мирным путем, и прибыл в Россию, где получил убежище.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал исключить захватившую в Сирии власть организацию из списка российского списка террористов.