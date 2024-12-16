Кадыров призвал снять запрет со свергнувшей Асада группировки

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российские власти исключить группировку «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*) из списка террористических организаций. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он считает, что это решение поможет предотвратить гуманитарный кризис в Сирии, где ситуация остается крайне напряженной после свержения президента Башара Асада.

«Для старта положительных процессов требуется запустить процедуру исключения «Хайят Тахрир аш-Шам»* и ее представителей из российского списка террористических организаций. Важно, не дожидаясь начала или окончания этого процесса, тут же организовать работу контактной группы двух стран, которая сможет выстроить первые связи и начать решать проблемы», — написал Кадыров.

Он также отметил, что снятие запрета с ХТШ является необходимым шагом для обеспечения стабильности в стране. Кадыров выразил готовность Чечни направить полицейских для патрулирования улиц Сирии, чтобы поддержать порядок и безопасность в новых условиях.

Глава республики добавил, что решения новых властей Сирии должны быть направлены на укрепление стабильности и безопасности.

Несмотря на позитивные намерения, реализация инициативы по снятию статуса ХТШ может столкнуться с трудностями. Кадыров отметил, что без поддержки международных партнеров будет сложно достигнуть значимых результатов. Кроме того, обсуждения о снятии террористического статуса ведутся также с «Талибаном»*, который не был признан Западом из-за нарушений прав человека.

В ночь на 8 декабря 2024 года антиправительственные силы захватили Дамаск. В связи с этим президент страны Асад покинул ее и нашел убежище в России. На данный момент в Сирии сформировано временное правительство под руководством Мухаммеда аль-Башира, которое должно действовать до марта 2025 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ обсудит с нынешними властями Сирии судьбу своих военных баз.

*Организации, признанные террористическими и запрещенными на территории РФ.