Владимир Путин и Ким Чен Ын заключили между своими странами договор о взаимовыгодном сотрудничестве. Это открывает для России новый фланг в его противостоянии Западу. Такое мнение в своей статье высказала газета Asia Times.

Журналисты считают, что появление нового геополитического фланга в виде КНДР может позволить РФ легализовать свои территориальные приобретения на мировой арене. Таким образом, будут разрушены все планы Запада на украинский конфликт. Больше всех от этого пострадают Соединенные Штаты.

«Катастрофа на Украине способна подорвать американскую гегемонию даже в большей степени, чем «вечные войны» в Афганистане и Ираке», - указано в статье.

Нынешние союзники США уже не питают никаких иллюзий на данный счет, и они могут уже довольно скоро стать бывшими союзниками.

Ранее Владимир Путин заявил, что западные политики предпочли не разглядеть суть российской мирной инициативы по прекращению украинского конфликта. Тем не менее, она способна прекратить боевые действия и стать началом мирного диалога.