Президент Путин: западные политики не удосужились вникнуть в суть российской мирной инициативы

Инициатива о мире, которая была выдвинута Россией, позволяет завершить украинский конфликт. В то же время на Западе политики даже не постарались вникнуть в ее содержание. Так считает российский лидер Владимир Путин, его точка зрения прозвучала перед началом Примаковских чтений. Эти слова привели РИА Новости .

Форум для специалистов по мировой экономике и международным отношениям под названием «Примаковские чтения» проводится ежегодно. В этот раз перед его стартом всем собравшимся зачитали слова президента Путина. Он понадеялся, что участники мероприятия уделят должное внимание инициативе РФ по возможности прекращения украино-российского конфликта.

«Рассчитываю, что в отличие от западных политиков, не пожелавших вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально», - указал лидер РФ.

Путин также выразил надежду, что собравшиеся эксперты примут идею новой Евразийской системы безопасности, по которой все страны смогут сотрудничать на взаимовыгодных условиях.

Ранее о своей готовности возобновить диалог с Путиным заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он утверждает, что до сих пор верит в силу общения, поэтому готов вести разговор на тему атомных электростанций.