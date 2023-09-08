Associated Press: лидеры G20 не смогут согласовать итоговое коммюнике из-за Украины

Лидерам крупнейших экономик мира никогда не было легко найти общий язык, но глобальные последствия войны на Украине означают еще большие трудности для достижения значимого согласия на предстоящей встрече G20 в этом году, пишет Associated Press.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал не допустить, чтобы Украина отодвинула на второй план нужды стран так называемого Глобального Юга. В прошлом году на саммите президент Украины Владимир Зеленский выступал по видеосвязи. В этом году Моди сделал заявление, что не приглашает украинского лидера для участия в форуме.

«Нью-Дели не захочет отвлекаться от основной повестки дня, которая заключается в решении вопросов. Поэтому, несмотря на то, что будут обсуждаться проблемы, возникшие в результате войны, – безопасность цепочек поставок, энергетическая безопасность и снабжение продовольствием, основное внимание должно быть сосредоточено на том, как смягчить последствия, а не на обсуждении геополитических аспектов», – говорит Назия Хуссейн из Сингапурской школы международных исследований.

Россия и Китай блокируют попытки подписать итоговое коммюнике, осуждающее войну на Украине. В то же время Евросоюз не устраивает компромиссная формулировка, предложенная Индией.

Все это может привести к тому, что саммит группы впервые завершится без коммюнике, отражающего обязательства стран.