Associated Press: Трамп хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров в первую неделю работы президентом

Трамп намерен ускорить процесс урегулирования конфликта между Украиной и Россией с помощью мирных переговоров после возвращения к власти. Об этом сообщили в Associated Press.

По информации источника, Дональд Трамп намерен инициировать мирные переговоры между Украиной и Россией сразу после начала своего президентского срока. Политик планирует сделать это в течение первой недели своего пребывания на посту.

Кроме того, Трамп собирается аннулировать 94 указа, принятых администрацией Байдена, которые, по его словам, способствовали возникновению кризисной ситуации на границе и усугубили экономические проблемы страны.

Ранее Трамп заявил о желании как можно скорее завершить конфликт на Украине.