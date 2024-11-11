Associated Press: Трамп хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров в первую неделю работы президентом
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Трамп намерен ускорить процесс урегулирования конфликта между Украиной и Россией с помощью мирных переговоров после возвращения к власти. Об этом сообщили в Associated Press.
По информации источника, Дональд Трамп намерен инициировать мирные переговоры между Украиной и Россией сразу после начала своего президентского срока. Политик планирует сделать это в течение первой недели своего пребывания на посту.
Кроме того, Трамп собирается аннулировать 94 указа, принятых администрацией Байдена, которые, по его словам, способствовали возникновению кризисной ситуации на границе и усугубили экономические проблемы страны.
Ранее Трамп заявил о желании как можно скорее завершить конфликт на Украине.