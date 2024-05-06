Астролог Блэкмун считает, что день инаугурации Путина является удачным днем для соглашения о партнерстве
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По словам экстрасенса Аделины Блэкмун, случайно выбрана дата инаугурации главы российского государства Владимира Путина или нет, однако энергетика данного дня подходит для такого события как нельзя лучше. Об этом сообщает Life.ru.
Она добавила, что энергия даты 07.05.2024 соответствует энергии числа два, символизирующее сотрудничество и взаимодействие между людьми. Отношения, заключенные в этот день, станут развиваться гармонично, на благо обеих сторон.
По мнению астролога, 7 мая также совпадает с числом судьбы семь самого президента, родившегося 7 октября. Это энергия трудолюбивых, добросовестных, рассудительных людей, находящихся под покровительством Сатурна.