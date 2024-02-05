AT: Нуланд посетила Украину из-за угрозы военного переворота

Отмечается, что такое решение — приехать в Киев, было сделано на фоне вероятной отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Украинские и западные СМИ ранее сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский готовится отправить главкома в отставку.

Автор материала подчеркивает, что Нуланд должна была успокоить Залужного.

«Почти наверняка Белый дом велел ей немедленно отправиться туда на случай, если дела в Киеве были бы плохи. Очевидно, они действительно опасались, что Залужный мог развернуть армию и использовать ее против Зеленского», — говорится в материале издания.

По предположению автора статьи, Залужный все еще имеет силы, чтобы пойти против Зеленского и действующей власти Украины.

Визит Нуланд в Киев состоялся 31 января 2024 года. В столице Украины она провела переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Помимо этого, Нуланд сообщила представителям украинского государства о том, что обещанные США дальнобойные снаряды GLSDB уже находятся в пути на Украину.

Виктория Нуланд — американский дипломат и политик, официальный представитель Государственного департамента США в 2011-2013 годах. Позже она стала помощником государственного секретаря по делам Европы и Евразии.

Нуланд неоднократно комментировала события на Украине, а также посещала страну в период государственного переворота. Так, в декабре 2014 года заместитель госсекретаря США прибыла в Киев, где раздавала протестующим печенье и бутерброды.

Нуланд была назначена на должность заместителя госсекретаря США в январе 2021 года после инаугурации Джозефа Байдена.

Как отмечала западная пресса, возможная отставка Залужного связана с неудачами на фронте и провальным контрнаступлением.