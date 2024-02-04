Politika: Зеленский обвинил Залужного в ударе по Ил-76

Президент Украины Владимир Зеленский считает виновным в ударе по военному самолету Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом пишет сербское издание Politika.

«Зеленский и его окружение хотят уйти от ответственности, «прикрывая» ее просьбой об отставке Валерия Залужного, обвиняя его в трагическом недоразумении», — следует из сообщения ведомства.

24 января Министерство обороны РФ сообщило, что в Белгородской области потерпел крушение военный самолет Ил-76, на борту которого находились 75 человек, 65 из которых — украинские военнопленные, которых планировалось обменять на российских военнослужащих. Оборонное ведомство назвало случившееся терактом, совершенным киевским режимом. В авиакатастрофе никто не выжил.

Как позже сообщил президент России Владимир Путин, Ил-76 был сбит ракетой системы противовоздушной обороны (ПВО), а именно — американского зенитного-ракетного комплекса Patriot.

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