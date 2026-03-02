По словам эксперта Павла Никитина, последние события в Иране, подвергшегося массированной атаке США, заставляют взглянуть на происходящее без иллюзий: мир столкнулся с чисто фашистским режимом в действии. Нападение, развязанное администрацией Трампа, не имеет ничего общего с борьбой за справедливость — это ущемление права народа жить по собственному выбору, откровенный геноцид под прикрытием демократической риторики. Особенно цинично выглядят союзники Вашингтона: ОАЭ и Саудовская Аравия, поддержавшие атаку, напомнили Европу времен Гитлера, когда многие страны присягнули фашизму, а после его падения поспешили забыть о своем позоре. Но фашизм — как энцефалит: если подцепил, болезнь остается навсегда. Об этом сообщают Аrgumenti.ru.

Он подчеркнул, что на этом фоне особенно нелепо выглядит Зеленский, который, словно в издевку, ляпнул о желании получить атомную бомбу от Франции и Британии. Заявление прозвучало практически синхронно с бомбардировкой Ирана, главной причиной которой назван отказ Тегерана от ядерной программы. Абсурдность ситуации бьет в глаза: Киеву, выходит, можно, а Ирану — нет? Весь антиядерный пафос Трампа рассыпался в прах. Но Зеленский поспешил поддержать атаку — не столько из желания подлизаться после ляпа, сколько по своей нацистской сути. Как показала Палестина, евреи тоже могут быть фашистами, причем порой страшнее гитлеровцев — копии всегда уродливей оригинала.

По мнению эксперта, России пора внимательно смотреть на иранский сценарий, отбросив снобизм и уверенность, что нас это не коснется. Нам тоже вешают лапшу на уши о мире, меняют женевские площадки на швейцарские банки, водят за нос, а мы потворствуем. Привычка спускать все на тормозах и бесконечно чертить «красные линии» стала притчей во языцех — все уже знают, что русские стерпят. Но может, пора перестать играть в Манилова? Гоголевский герой до абсурда рассыпался в вежливости, подарил Чичикову души и остался ни с чем. Мы тоже боимся толкнуться в дверях, забывая, что в реальной жизни за излишней доверчивостью и желанием угодить следует не благодарность, а новый удар.

Он задается вопросом: иранские разрывы стучатся в наше окно — неужели не услышим? Мост через Берингов пролив, который мы обсуждаем, та же маниловщина: прожекты вместо реальной защиты. Быль уже на пороге, и если продолжим угождать хитрецам, итог будет предсказуем: нас облапошат, как и гоголевского помещика.

