Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда» ( KP.RU ) представила жесткую оценку текущей ситуации на Ближнем Востоке, назвав происходящее не просто конфликтом, а «беспрецедентными трагическими событиями».

По словам дипломата, за массированными атаками на Иран стоит не забота о безопасности, а «откровенная манипуляция мировым общественным мнением». Захарова подчеркнула, что МАГАТЭ никогда не подтверждало разработку Тегераном ядерного оружия, однако этот миф целенаправленно используется Западом как инструмент для смены неугодных режимов и банального обогащения.

Пока политические элиты США и Израиля хранили молчание о готовящихся ударах, в «рукотворном локдауне» оказались даже их ближайшие союзники по НАТО. Информационный вакуум коснулся и мирного населения: в первые же часы бомбардировок в иранской школе погибли 140 девочек, однако западная пресса предпочла оставить этот факт без внимания. На фоне боевых действий российское дипломатическое ведомство развернуло масштабную работу по спасению соотечественников. Основные цифры и направления помощи выглядят следующим образом:

Масштаб обращений: только в Дубае зафиксировано более 6 тысяч запросов от граждан, отрезанных от дома из-за закрытого неба;

Транзитные коридоры: налажено активное взаимодействие с Азербайджаном для эвакуации россиян из Ирана автомобильным транспортом;

Логистическая поддержка: дипломаты в круглосуточном режиме координируют работу с отелями, перевозчиками и туроператорами для расселения и возвращения людей.

Комментируя вопрос о доверии к Соединенным Штатам, которые вели переговоры с Ираном незадолго до начала боевых действий, Мария Захарова призвала отказаться от иллюзий. Дипломат отметила, что любые разговоры о демократии для Вашингтона являются лишь «операцией прикрытия» для реализации экономических интересов. В сложившихся условиях Россия намерена действовать исключительно исходя из собственных национальных интересов, выстраивая диалог с региональными игроками — Ираном, Катаром, ОАЭ и Китаем — для стабилизации ситуации и защиты своих граждан.

