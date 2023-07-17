Атаку Крымского моста назвали средством компенсировать отсутствие у ВСУ успехов на полях сражений

Правительство Зеленского желает организовать панику мирного населения, чтобы хоть как-то компенсировать свои поражения.

Такую мысль высказала Екатерина Алтабаева, член Совета Федерации. Она указала, что Киеву теперь только и осталось, что убивать мирных граждан, и стараться уничтожить гражданские объекты инфраструктуры. Тем не менее, паники среди людей не будет, пообещала она.

«Здравомыслящие люди - они не паникуют, они понимают, что на Крымском полуострове всего достаточно для экономики, для спокойной жизни и отдыха», - подчеркнула она.

Ее слова привело ТАСС. Затем сенатор добавила, что мост очень быстро вернет свою функциональность.