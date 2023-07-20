Avon начала проверку из-за экстремистских листовок в заказах

Косметическая компания Avon начала проверку после того, как клиенты сообщили об экстремистских листовках, которые они получили вместе с заказами. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе представительства Avon в России.

В среду, 19 июля, «Коммерсант» сообщил, что в посылках, которые приходили клиентам Avon, обнаружились листовки с осуждением спецоперации на Украине, а также благодарностью террористам Русского добровольческого корпуса*, устроивших нападение на Белгородскую и Брянскую области.

Как отметила газета, Следком РФ и полиция начали доследственную проверку по факту произошедшего.

«Компания Avon Россия проверяет информацию, поскольку обвинения носят серьезный характер. На сегодняшний день были опубликованы сообщения в СМИ, однако никаких обращений от правоохранительных органов по данному вопросу не поступало», – ответили в пресс-службе российского представительства компании.

Также в Avon добавили, что по факту инцидента будет проведено тщательное внутреннее расследование, так как подобные инциденты «противоречат ее миссии».

Нападение террористов на Брянскую область произошло в начале марта 2023 года. Диверсанты незаконно вторглись на территорию РФ. В результате провокационных действий погибло два мирных жителя.

23 мая на территорию Белгородской области был совершен прорыв диверсантов. Власти региона эвакуировали жителей районов, которые оказались в зоне атаки диверсантов.

*признан в России экстремистской организацией и запрещен в РФ