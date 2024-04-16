АВС: США предупредили Израиль, что при атаке на Иран он будет действовать в одиночку

Белый дом в частном порядке поставил Израиль перед фактом, если он решится нанести ответный удар по Ирану после недавней массированной воздушной атаки последнего, то Тель-Авиву придется «делать это в одиночку», передает телекомпания АВС со ссылкой на источники в американской администрации.

Один собеседник пояснил, данне послание уже передали высшим должностным чинам еврейского государства.

Следующий из источников телеканала добавил, что Вашингтон категорически не желает разрастания конфликта на Ближнем Востоке. Потому и не намерен участвовать в каких-либо наступательных действиях против исламской республики.

Напомним, отношения между Ираном и Израилем в очередной раз обострились после того, как в Сирии вследствие работы израильской авиации было поражено здание иранского консульства. Это произошло в апреле. В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран нанес ответный удар по территории Израиля, отметив, что месть совершена. Эксперты называют ночную атаку одной из масштабной в плане применения различных видов дронов. Мир наблюдает за ситуацией, будет ли нанесен ответный удар со стороны ЦАХАЛ и не перерастет ли конфликт в полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя атаку Тегерана на Израиль предупредил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны.