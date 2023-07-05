Австралийская журналистка осудила Байдена за отношение к внучке

Журналистка из австралийского подразделения Sky News Рита Панахи дала комментарий касаемо отношения президента США Джо Байдена к одной из его внучек. Панахи выложила свое видео на хостинге Youtube.

Как стало известно недавно, помощникам американского президента было приказано публично говорить только о 6-ти внуках Байдена, забыв о существовании четырехлетней дочери сына Байдена – Хантера.

Известно, что причиной такого отношения к седьмой внучке президента США является тот факт, что для Хантера она является внебрачным ребенком.

Журналистка назвала такое отношение к ребенку жестоким. Она подчеркнула, что это всего лишь невинный ребенок, а его бабушка и дедушка игнорируют его существование.

На всякий случай, Панахи отметила, что обсуждение внуков Байдена не является запретной темой, ведь сам президент часто рассказывает о них публике.