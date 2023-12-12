Австрия не поддержит начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена на данный момент не одобрит начало переговоров о вступлении Киева в Евросоюз.

Австрийский политик отверг «фаворитизм» в отношении Украины. Он отметил, что было бы несправедливым, если бы Киев получил право вступить в ЕС, раньше других стран, давно ожидающих начала переговоров.

По словам Нехаммера, будет несправедливо, если Украина получит приоритет в этом вопросе по сравнению с другими «кандидатами в кандидаты».

Кроме того, австрийский премьер подчеркнул, что Вена не готова поддержать проект пересмотра долгосрочного бюджета ЕС до 2027 года, куда входит программа макрофинансовой помощи Украине от Еврокомиссии объемом до 50 млрд евро.

Экономисты подсчитали, что членство Украины в ЕС обойдется в 130-190 млрд евро, и в Киев будет поступать до 17% от общего бюджета союза.