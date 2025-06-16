Руководство ЕС выступило за бессрочный запрет на закупки газа у России

Странам Европы не стоит приобретать газ у РФ даже в том случае, если конфликт на Украине завершится. Об этом заявил Дан Йоргенсен, еврокомиссар по энергетике. Его точку зрения привел ТАСС.

Еврокомиссар выступил на пресс-конференции в Люксембурге, которая проходила после встречи министров энергетики Евросоюза. Он сообщил, что руководство ЕС планирует ввести с 2027 года полный запрет для всех участников объединения на закуп газа из России. Это положение не будет продолжением санкций, поскольку станет действовать, пока его не отменят единогласным решением всех стран Евросоюза.

«Даже если мир на Украине будет установлен, это не должно привести к тому, что ЕС снова начнет закупать газ у России», — указал Йоргенсен.

Ранее сообщалось, что восточные государства ЕС приступили к подготовке к войне. Они модернизируют свое здравоохранение, делая упор на оказание помощи во время боевых действий. Они закупают бронежилеты и шлемы для команд скорой помощи, а также переносят операционные в подвальные и подземные помещения.