Австрийская экоактивистка рассказала о штрафах за проведение протестных акций

Экоактивистка из Австрии Марина Хаген-Канаваль рассказала о штрафах, которые представители движения «Последнего поколения» получили от властей страны за приклеивание себя к дороге.

Участница протестного движения заявила РИА Новости, что за одну такую акцию можно получить штраф в размере одной тысячи евро. В других федеральных землях Австрии штраф может оказаться меньше.

«Последний штраф, который я получила в Форальберге – на Западе Австрии, был в размере 220 евро. А вообще если в Вене один раз приклеить себя к дороге, то это обходится дороже», – сказала Хаген-Канаваль.

Девушка назвала такие акции «мирным протестом», в котором его участники просто сидят на улице. По ее словам, в австрийском государстве подобные «перфомансы» расценивается как нарушение, которое идет наравне с переходом дороги на красный свет или неправильной парковкой.

Как отметила Хаген-Канаваль, участники таких акций идут в суд, чтобы доказать законность своих действий. По мнению экоактивистки, протестующие сейчас находятся в чрезвычайном положении из-за преследования. По словам девушки, правительство прилагает недостаточно усилий, чтобы защитить своих граждан.