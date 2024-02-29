Австрийский канцлер Нехаммер заявил о готовности к диалогу с Путиным

Австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил о готовности к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным в случае, если это может поспособствовать урегулированию украинского конфликта. Об этом он заявил в эфире телевизионного канала OE24 .

Нехаммер выразил мнение, что государствам коллективного Запада очень важно поддерживать контакт с РФ. Он добавил, что причиной для этого является тот факт, что без российской стороны добиться мира в данном конфликте не получится.

«Если это будет полезно, то да, я бы снова поговорил с российским президентом», — заявил он.

Накануне Нехаммер заявил, что у международного сообщества не получится урегулировать конфликт на территории Украины без участия России. Он подчеркнул важность того, чтобы за столом переговоров сидел российский лидер.