Австрийский канцлер отказался видеть Турцию в Евросоюзе

Политик напомнил, что официальные переговоры о вступлении Турции в ЕС, были заморожены на протяжении целого ряда лет. Стоит уже определиться о дальнейшей перспективе, и признать ее прямо.

«Мы выступаем за дальнейшее сближение Анкары и Брюсселя, но полноценное членство Турции в ЕС не представляется нам возможным», - указал он.

Он заявил об этом в интервью газете Die Welt. Вместо того, чтобы манить Турцию пустыми обещаниями, руководству ЕС надо честно отказать турецкому правительству в принятии в данное объединение. Затем необходимо создать те рамки, в которых и будет происходить тесное общение и взаимодействие.