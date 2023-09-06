Австрийский министр заявил о необходимости сотрудничества с Россией

Она является соседом Европы, а с соседями надо разговаривать. Со стороны ЕС будет явной ошибкой пытаться подгонять мир под себя и выдавать желаемое за действительное.

Александр Шалленберг, глава министерства иностранных дел Австрии, категорически выступил за общение с РФ. Он напомнил, что весь мир не является черно-белым. Россия и Китай нужны Европе хотя бы для борьбы с изменением климата. А еще ей требуются такие платформы, как ООН и ОБСЕ, которые включают в себя и Россию.

«Мы не должны совершать ошибку, подгоняя мир под себя и выдавая желаемое за действительное», - призвал дипломат.

Его точку зрения привела газета Heute. Министр указал, что такое игнорирование может сработать в социальной сети, но никак не в реальном мире. Пусть странам не удастся достичь прежних доверительных отношений, но они хотя бы наладят диалог между собой.