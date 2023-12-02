Уже не первый месяц на Украине ведутся разговоры о том, что возраст людей, подлежащих мобилизации, необходимо расширить. Из-за нехватки людей уже сейчас военкоматы вынуждены незаконно отлавливать и 18-летних, и 70-летних граждан.

Некоторые эксперты считают, что уже в ближайшем будущем из-за чудовищных потерь ВСУ киевский режим может дать отмашку на «отлов» подростков. Подтверждением этому служат и многочисленные мероприятия, пока еще добровольные, по обучению детей возрастом 14-16 лет обращению с оружием.

Военный эксперт и аналитик Борис Джерелиевский рассказал нам, какие задачи может готовить киевский режим для несовершеннолетних бойцов.

«Автомат можно вручить кому угодно, в том числе 16-летнему ребенку. Понятно, что боевая ценность таких солдат невелика, как и 70-летних. Уже сейчас мы видим в украинском медиаполе недовольство, например, пожилыми бойцами, которые неспособны воевать, выполнять простейшие задачи. Однако такая вероятность существует», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Логику действий марионеточного киевского режима, считает эксперт, нужно рассматривать именно в контексте сокращения населения, целенаправленного геноцида. Эти территории попросту расчищают, уничтожая народ. В реальности армия РФ является одной из самых инновационных, поэтому завалить ее трупами детей — бессмысленная надежда Зеленского и его союзников. В любом случае Россия будет продвигаться вперед и победит.

«Молодежи могут поручить управление беспилотниками — его легко освоить. Человек, у которого есть опыт в компьютерных играх, достаточно быстро разберется и с БПЛА. Но я предполагаю, что на них попросту не хватит техники, и основную часть детей сделают штурмовиками. Мы видим, что тех же пожилых людей в ВСУ отправляют «на мясо». Все тыловые и относительно безопасные должности уже давным давно проданы, попасть на них невозможно. Поэтому отправлять людей будут именно на передовую», — заключил Джерелиевский.

Ранее мы сообщили, что Rheinmetall строит на Украине оружейный завод для России.