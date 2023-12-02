«Попытаются договориться»: почему Rheinmetall строит на Украине оружейный завод для России

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall, ранее неоднократно заявлявший о планах построить завод на территории Украины, озвучил конкретные сроки по своим планам. Ожидается, что предприятие начнет работу в 2024 году.

Политолог и генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров рассказал нам, почему компания решилась на отчаянный шаг, и какое будущее может ждать новый завод.

«В руководстве Rheinmetall, наверняка, сидят не идиоты — они прекрасно понимают, что еще до запуска производственной линии на эту новенькую производственную площадку прилетят российские ракеты «Искандер». Естественно, это предприятие вряд ли успеет выпустить что-либо», — сообщил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Индустриальное производство на европейских площадках, преимущественно на немецких, сейчас стало нерентабельным, считает наш собеседник. Многие компании закрываются или переносят производство в другие страны. В первую очередь это связано с резким повышением цен на энергоносители и электроэнергию. Некоторые крупные немецкие бизнесы перебираются в США, но компании Rheinmetall, видимо, там не рады, поэтому переносить производство, кроме как на Украину, немцам больше некуда.

«Также в Rheinmetall понимают, что Украина как государство может не дожить до конца 2024 года. На что они могут надеяться? Немцы попытаются договориться с Россией о передаче ей этих мощностей или формировании какой-либо концессии в послевоенный период. Естественно, это не афишируется, но наверняка имеет место быть. Не исключено, что завод будет построен, но полноценно выпускать какую-то продукцию начнет уже в другой, новой Украине, где не будет ни бандеровцев, ни нынешней киевской хунты», — подчеркнул Сипров.

Эта версия, заключил политолог, пожалуй, единственная, с помощью которой можно объяснить столь беспечные действия руководства Rheinmetall.

Ранее военный эксперт заявил, что Украина потеряет и другие свои территории.