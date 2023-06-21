Автомобили Honda будут поставляться в Россию по параллельному импорту

Автомобили японского концерна Honda будут попадать в Россию в рамках закона о параллельном импорте. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании «Мторо-плейс» Михаил Плотников. Именно эта компания наладила поставки машин на российский рынок.

21 июня стало известно об открытии в Санкт-Петербурге открылся первый официальный дилерский центр Honda. По информации ТАСС, помещение центра разместилось на 750 квадратных метров. В нем уже представлены восемь моделей японских машин. Отмечается, что это в четыре раза больше, чем у Honda было три года назад. Тогда компания объявила о прекращении поставок.

Средняя цена автомобилей Honda – от 3,5 миллионов до 7 миллионов рублей.

28 июня 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о параллельном импорте. Он заключается в разрешении параллельных поставок, а также освобождает от ответственности за это.

Перечень товаров, которые можно продавать по параллельному импорту, устанавливает правительство России. Отмечается, что данный закон в первую очередь защищает российский бизнес в условиях, когда в отношении РФ введены санкции, а многие компании приняли решение покинуть рынок.