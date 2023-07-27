Авторы африканского мирного плана обсудят его с президентом Путиным

Президент Союза Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что авторы африканской мирной инициативы хотят обсудить ее с российским президентом Путиным. Слова Ассумани передает издание РИА Новости .

Ассумани сообщил, что авторы инициативы ожидают конкретных результатов в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что у африканской стороны имеется возможность провести еще одну встречу с лидером РФ чтобы обсудить варианты «перезапуска системы».

Накануне прошла встреча президента РФ и представителей стран африканского континента, ранее представивших свою мирную инициативу по решению украинского конфликта. Известно, что на этой встрече Путин поблагодарил партнеров за усилия, приложенные ими к поиску путей возможного урегулирования.