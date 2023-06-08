«АвтоВАЗ» представил новую модель автомобиля Lada Vesta Aura

Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую модель автомобиля Lada Vesta Aura, информирует «Интерфакс» со ссылкой на главу компании Максима Соколова. В четверг, 8 июня, автомобиль представили на выставке «Евразия – наш дом».

Новая модель является удлиненной версией Lada Vesta. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных сил. Также он включает автоматическую коробку передач.

«Сейчас мы представили новинку этого форума – автомобиль Lada Vesta Aura – удлиненная версия, которая вполне может использоваться для нашего госзаказа, для чиновников», – пояснил Соколов.

По его словам, салон новой машины удлинен на 25 см. Он отметил, что «АвтоВАЗ» планирует поставлять машины в бюджетные организации, учреждения, а также для чиновников регионального уровня.

Цена новой модели машины составила 25 тысяч долларов – это около 2 миллионов рублей.

Lada Vesta выпускается с 2015 года. Автомобиль этой модели производится в кузовах седан.

Ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность использования автомобилей отечественной сборки в такси и каршеринге. Данную инициативу в ближайшее время рассмотрит Кабинет министров.